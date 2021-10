Palmeiras 2 x 1 Sport – De virada, Verdão vence e assume a vice-liderança do Brasileirão – Futebol Interior

São Paulo, SP, 25 (AFI) – De virada, o Palmeiras venceu o Sport na noite desta segunda-feira (25), por 2 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), no encerramento da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas saíram atrás no placar, mas dominaram o confronto e mereceram a vitória.

O resultado foi importante para recolocar o Palmeiras na vice-liderança do campeonato, agora com 49 pontos. Uma distância de dez pontos para o líder Atlético-MG, que ainda tem um jogo a menos (28 a 27). Já o Sport, que poderia ter deixado a zona de rebaixamento, ficou com os mesmos 27 pontos e em 18º lugar.

CONFIRA OS GOLS DA VITÓRIA DO PALMEIRAS SOBRE O SPORT!

SUSTO PERNAMBUCANO

A partida mal havia começado e o Palmeiras viu o Sport abrir o placar no Allianz Parque. Logo aos três minutos, Zé Welison puxou contra-ataque e lançou Luciano Juba pelo lado esquerdo, O jogador cruzou na área e o centroavante Leandro Barcia finalizou forte, no fundo das redes do goleiro Weverton.

Atrás no placar, o Palmeiras teve mais posse de bola e dominou ações no primeiro tempo. O problema foi encontrar espaços entre a forte marcação pernambucana. Aos 16, Rony recebeu na ponta da área e chutou cruzado. A bola já havia passado pelo goleiro, mas não pelo zagueiro Rafael Thyere, que mandou a bola para longe da área.

O time paulista seguiu em cima do Sport e foi chegar com muito perigo apenas aos 42 minutos, quando Felipe Melo tabelou com Marcos Rocha e o lateral cruzou na área. O lateral-esquerdo Piquerez finalizou em cima do goleiro Maílson. Na sequência, a defesa do time visitante voltou a dar chutão, evitando novo susto.

Leandro Barcia abriu o placar para o Sport no Allianz Parque

MASSACRE E VIRADA MERECIDA

No segundo tempo, o Palmeiras precisou de apenas oito minutos para empatar a partida. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, a bola bateu sem querer em Luiz Adriano e parou dentro do gol, deixando tudo igual. O detalhe foi para a comemoração em tom de desabafo do atacante para os torcedores nas arquibancadas.

Daí em diante começou o ‘bombardeio’ do Palmeiras ao gol do Sport. O time paulista rondou a área e finalizou diversas vezes, só não contava com noite inspirada do goleiro Maílson. Aos 26 e 27 minutos, o goleiro fez duas lindas defesas e mandou para escanteio, livrando o time pernambucano de sofrer a virada.

Porém, como diz o ditado: água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Aos 35 minutos, após sequência de escanteios, Gustavo Scarpa mandou na área, William desviou na primeira trave e Felipe Melo, de cabeça, completou para as redes, marcando o gol de número 400 do Palmeiras em jogos no Allianz Parque.

Com a vantagem no placar, o Palmeiras controlou a partida e esperou o apito final para comemorar mais três pontos.

PRÓXIMOS JOGOS

O Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o Grêmio, às 16 horas, na Arena, em Porto Alegre (RS). Já o Sport, no mesmo dia, mas às 20h30, receberá o Atlético-GO na Ilha do Retiro, em Recife (PE).