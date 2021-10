Palmeiras bate o Vasco e assume a liderança do Brasileiro Sub-20; Cruzeiro vence o Santos – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 – Três jogos encerraram as disputas da 18ª rodada do Brasileiro Sub-20, nesta segunda-feira (4). Jogando em casa, o Cruzeiro venceu o Santos por 3 a 0 e segue firme na briga pela vaga nas quartas de final. Enquanto, atuando como visitante, o Palmeiras bateu o Vasco de virada por 4 a 1 e assumiu a liderança da competição. No outro confronto do dia, Corinthians e Athletico-PR ficaram no 1 a 1. Veja como foi:

Cruzeiro 3 x 0 Santos



No primeiro jogo do dia, o Cruzeiro fez o dever de casa diante do Peixe e somou mais três pontos importantes na disputa pela classificação à próxima fase. A equipe mineira começou a construir o resultado aos 23 minutos de jogo, em cobrança de falta ensaiada, Riquelmy soltou o pé, a bola ainda desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo das redes. Os outros dois gols da Raposa saíram após o intervalo. Aos 35 do segundo tempo, Victor Diniz aproveitou cruzamento rasteiro na área e fez o desvio certeiro para ampliar a contagem. Menos de três minutos depois, Paulinho apareceu na direita e descolou ótimo cruzamento para Bolívia, que se antecipou à marcação e mergulhou bonito para fechar a conta na Arena Vera Cruz.

Com o triunfo, o Cruzeiro chegou aos 29 pontos e vai para a última rodada com chances de avançar à próxima fase. Enquanto o Santos é o 17º, com 13 pontos.

Corinthians 1 x 1 Athletico-PR



As equipes protagonizaram um primeiro tempo bastante movimentado e equilibrado no Parque São Jorge. Mandante da partida, o Timão largou na frente, aos 22 minutos, com Keven, que recebeu ótimo cruzamento de Matheus Araújo e fez a finalização certeira para o fundo das redes. No entanto, dez minutos depois, Rômulo cobrou falta com muita categoria e deixou tudo igual para o Athletico. No segundo tempo, o equilíbrio se repetiu, mas dessa vez com menos intensidade e sem bola na rede.

Com o resultado, o Timão chegou aos 26 pontos e aparece na 11ª posição. Já classificado para a próxima fase, o Furacão tem 33 pontos e ocupa a quinta colocação.

Vasco 1 x 4 Palmeiras



Precisando pontuar para voltar a zona de classificação para as quartas de final, o Vasco foi para cima no início do duelo e conseguiu abrir a contagem logo aos três minutos. Em jogada bem trabalhada pelo lado direito, MT deixou de calcanhar para Marlon Gomes, que cruzou na medida para Marcos Dias estufar as redes de São Januário. Insistindo no ataque, o time da casa teve chances de ampliar com Marlon Gomes e MT. Mas, aos 36 minutos, Kevin recebeu ótimo passe de Marino e empatou o jogo para o Verdão. Com a igualdade no placar, o duelo ganhou em equilíbrio nos minutos finais do primeiro tempo.

Depois do intervalo, o Palmeiras começou melhor a etapa complementar e tirou proveito da bola parada para virar e ampliar o marcador. Aos oito, Gabriel Silva cobrou falta com categoria para fazer 2 a 1. Enquanto, aos 14, Jhonatan de pênalti anotou mais um para os visitantes. Correndo atrás do prejuízo, o Vasco montou acampamento no ataque e passou a jogar em vantagem numérica, aos 37, após expulsão de Pedro Bicalho, camisa 15 do Alviverde. Na base do tudo ou nada, o time da casa levou perigo com Zé Vitor, Juan e MT, mas não conseguiu evitar a derrota. E no último lance da partida, o Palmeiras aproveitou um vacilo da defesa carioca e fechou a conta com Vitinho.

O triunfo fora de casa coloca o Palmeiras no topo da tabela, com 35 pontos somados. Enquanto o Vasco tem 28 e caiu para o décimo lugar.

