Palmeiras busca a reabilitação e RB Bragantino quer aumentar série invicta para subir na tabela – Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – O Brasileirão não para. Com Cuiabá e São Paulo entrando em campo nesta segunda-feira (11) ainda pela 25ª rodada, sem perder tempo mais dois jogos já abrem a 26ª rodada nesta terça-feira (12). Sem vencer há quatro jogos e vindo de uma derrota por 4 a 2 para o RB Bragantino em pleno Allianz Parque, o Palmeiras busca a reabilitação para seguir na cola de Atlético-MG e Flamengo.

Fora de casa, o Palmeiras visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30, em Salvador. Com a cabeça na final da Libertadores, o time paulista está estacionado nos 39 pontos na terceira colocação e viu seus adversários diretos pelo título nacional abrirem vantagem nas últimas rodadas.

Do outro lado, o Esquadrão de Aço vem embalado por uma boa vitória em cima do Athletico-PR, fora de casa, por 2 a 0 e agora busca o segundo resultado resultado positivo para tentar sair da zona de rebaixamento. Atualmente com 26 pontos, o Bahia é 17ª colocado e está dois atrás do Santos, que tem 28 e é o primeiro time fora do Z4.

Algoz do Palmeiras na última rodada, o Red Bull Bragantino também entra em campo para receber o Atlético-GO no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h. O time paulista está invicto a três jogos e é quinto colocado com 38 pontos. Já o rival é 11º com 31.

A 26ª rodada terá sequência com mais seis jogos na quarta-feira (13) e três na quinta-feira (14). O líder Atlético-MG recebe o Santos no Mineirão e o Flamengo encara o Juventude, no Estádio do Maracanã.