Palmeiras vence com facilidade, Corinthians tropeça e Mauaense e Mauá empatam – Futebol Interior

Campinas, SP, 3 (AFI) – Na manhã de domingo, três jogos deram sequência a sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-15. Todos os confrontos foram realizados no mesmo horário, às 09h. Dois dos três confrontos tiveram times da capital envolvidos, e só um deles fez o dever de casa. O Palmeiras bateu o Ecus fora de casa, por 3 a 0 e segue como líder isolado do Grupo 6 com 21 pontos. Já o Ecus, segue em quinto com cinco pontos.

OS OUTROS JOGOS

Pelo Grupo 4, o rival Corinthians, enfrentou o Rio Branco e até saiu na frente, mas cedeu o empate e a partida terminou empatada em 1 a 1. Com isso, a equipe da capital segue na ponta com 17 pontos. O Rio branco segue em quinto com cinco pontos.

No Grupo 7, Mauaense e Mauá também empataram em 1 a 1. O Mauaense é o quinto colocado com quatro pontos. Do outro lado, foi o primeiro ponto conquistado pelo Mauá, que é o lanterna

PRÓXIMO JOGO

Para fechar a rodada, o Desportivo Brasil recebe o São Paulo na segunda-feira, também às 09h.

