Palmeiras vence Sport, de virada, e volta para vice-liderança; Grêmio segue em apuros – Futebol Interior

Campinas, SP, 25 (AFI) – Duas partidas fecharam as disputas da 28ª rodada do Brasileirão na noite desta segunda-feira (25). Mesmo depois de sair atrás no placar, o Palmeiras recebeu e venceu o Sport, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, para retornar a vice-liderança da competição nacional.

Depois de ver o Sport abrir o placar com Leandro Barcia ainda no primeiro tempo, Luiz Adriano e Felipe Melo marcaram os gols da virada na etapa final depois de muita pressão. Com o resultado, o alviverde aparece na segunda colocação, agora com 49 pontos, deixando o Fortaleza para trás, com 48. O Atlético-MG é líder com 59 pontos. Já o Sport segue na zona de rebaixamento, com 27 pontos.

AZEDOU PRO GRÊMIO

No outro jogo da noite, o Atlético-GO venceu o Grêmio por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Igor Cariús e Marlon Freitas, um em cada tempo do duelo, marcaram os gols do jogo.

Com o resultado, o Grêmio segue na 19ª e penúltima colocação, estacionado com 26 pontos ganhos. O Juventude, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 29. Essa foi a 14ª derrota em 28 jogos disputados do Grêmio e um novo descenso está cada vez mais próximo.

Já o Atlético-GO vive um momento totalmente diferente. Depois de embalar duas vitórias seguidas, o Dragão é nono colocado com 37 pontos e segue firme e forte na briga para garantir uma vaga na Sul-Americana de 2022. Na rodada passada, também em casa, o time goiano bateu ninguém menos que o líder Atlético-MG, fazendo 2 a 1 no placar.