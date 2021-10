Paolla Oliveira se declara a Diogo Nogueira: ‘Uma inspiração para mim’

“Claro que o Diogo é uma inspiração para mim, sim. Ele é um homem muito especial, divertido, talentoso, tem um coração gigante. Todas essas qualidades são muito inspiradoras. O casal não seria tão querido do público se não fosse dessa maneira. Isso tudo só me inspira e fortalece nossa conexão”, declara.

A atriz já virou inspiração para letra de música do sambista. No seu projeto Samba de Verão, em setembro no Rio de Janeiro, ele cantou pela primeira vez a canção feita para a amada no palco da Jeunesse Arena e rasgou elogios à musa inspiradora.