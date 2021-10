Para encerrar o dia: Aprenda como fazer uma deliciosa sopa de mandioquinha

Para encerrar o domingo, nada melhor do que uma sopa quentinha e diferente. A receita de hoje, do site Panelinha, é fácil, rápida, saborosa e cremosa, usando um ingrediente especial: a mandioquinha. Essa versão, ainda tem um perfume estra do extra do vinho branco e ganha camadas a mais de sabor com a finalização de folhas de manjericão e bacon em cubinhos.

A receite serve até quatro porções. Bom apetite!

1 kg de mandioquinha (batata-baroa) (cerca de 10 unidades)

1 cebola

1 talo de salsão (sem as folhas)

2 dentes de alho

¼ de xícara (chá) de vinho branco

1,250 litros de água (ou caldo de legumes caseiro)

1 folha de louro

2 colheres (sopa) de azeite

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

bacon dourado em cubos para servir

folhas de manjericão a gosto para servir

1. Leve uma panela grande ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite, adicione a cebola e o salsão, tempere com uma pitada de sal e refogue por 4 minutos até começar a dourar. Junte o alho, o louro e mexa apenas por 1 minuto para perfumar.

3. Acrescente o vinho e misture bem com uma espátula, raspando o fundo da panela para dissolver os queimadinhos e evaporar o álcool. Junte as rodelas de mandioquinha, a água e tempere com 2 colheres (chá) de sal e pimenta a gosto. Misture e deixe cozinhar em fogo médio.

4. Assim que ferver, tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar por cerca de 20 minutos, ou até a mandioquinha ficar bem macia – verifique o ponto espetando um garfo.

5. Desligue o fogo e descarte a folha de louro. Transfira metade do caldo com as mandioquinhas cozidas para o liquidificador e bata até ficar liso. Atenção: segure firme a tampa do liquidificador com um pano de prato para evitar que o vapor quente da sopa ejete a tampa. Transfira para uma tigela e repita o processo com a outra metade da sopa. Sirva a seguir com o bacon dourado, folhas de manjericão.