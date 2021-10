Para relaxar: aprenda a fazer um escalda pés caseiro

A técnica do escalda pés é antiga e consiste em colocar os pés em um balde de água quente. Ao utilizá-la, é possível combater a ansiedade, o cansaço e o estresse, além de ser um ótimo aliado contra as dores nas pernas, cólicas e enxaquecas. A água quente também é capaz de diminuir o inchaço.

Ferva a água e espere esfriar até ficar em uma temperatura agradável e segura para a pele. Junte todos os ingredientes em uma bacia e deixe em infusão por 10 minutos. Depois coloque os pés. Deixe agir por 10 a 15 minutos, usando as bolinhas de gude para massagear as solas dos pés.

Escalda pés de sal grosso com alecrim

Escalda-pés com esfoliação caseira

Misture os ingredientes até atingir uma mistura homogênea. Aplique sobre toda a região dos pés com movimentos suaves. Depois, coloque-os na água morna. Enxugue e aplique uma loção hidratante, envolvendo os pés em sacos plásticos. Deixe agir por 15 minutos. Retire o plástico e faça uma automassagem, com movimentos circulares e firmes. Remova o hidratante com uma toalha úmida.