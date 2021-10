Parabéns!! Confira lista de famosos baianos que fazem aniversário em outubro

Não tem como negar! A maioria das pessoas amam festejar e comemorar o próprio aniversário e quando se fala em fãs então, a coisa melhora ainda mais. Por isso, o iBahia decidiu divulgar os nomes de artistas e famosos baianos que irão ‘assoprar as velinhas’ a cada mês. No mês de outubro, os artistas que comemoram mais uma primavera são: Margareth Menezes e Pablo do Arrocha. Parabénsss!!!!

Margareth Menezes Margareth Menezes da Purificação é conhecida pelo público como Margareth Menezes. A cantora é soteropolitana e nasceu no dia 13 de outubro de 1962. ‘Maga’ soma mais de 20 turnês musicais e até indicações ao Grammy Awards e Grammy Latino. Sua carreira começou no teatro e só em 1986 que ela seguiu para o cenário musical. Ela ainda criou o Movimento Afropop Brasileiro e permanecerá eternizada por ser umas das primeiras cantoras a interpretar a canção ‘Faraó’.

Pablo do Arrocha

Agenor Apolinário dos Santos Neto ou Pablo do Arrocha, nasceu em Candeias no dia 14 de outubro de 1985. O cantor e compositor chegou a ser vendedor de picolé antes de entrar na música. Sua carreira começou na banda Asas Livres e o sucesso foi tão grande que em 2010 em migrou para a carreira solo. Entre os sucessos do artistas estão: ‘E aí, Bê’, ‘Seu ex é feio’, e ‘Prego e Martelo’.