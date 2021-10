Parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021: confira a sequência da prorrogação

Confira a sequência da prorrogação, sendo assim, neste momento, a parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021. Veja o calendário oficial!

A prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 está na sua sétima parcela, sendo a terceira referente ao período de prorrogação. Dessa forma, como é de conhecimento público, estão encerrados os pagamentos referentes à 6º parcela do Auxílio Emergencial 2021.

Sendo assim, seguindo a sequência da prorrogação, estão em andamento os pagamentos referentes a 7ª parcela da prorrogação do benefício Auxílio Emergencial 2021. Confira as datas oficiais!

Prorrogação: confira o andamento da parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021



Dessa forma, confira o calendário do benefício referente aos pagamentos da parcela 7 do auxílio e não perca as datas oficiais.

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 – movimentação app Caixa Tem (disponibilidade online)

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: janeiro / 20 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: fevereiro / 21 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: março / 22 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: abril / 23 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: maio / 23 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: junho / 26 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: julho / 27 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: agosto / 28 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: setembro / 29 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: outubro / 30 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: novembro / 30 de outubro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: dezembro / 31 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 – saque em espécie (disponibilidade física)

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: janeiro / 1º de novembro

Mês de nascimento do beneficiário / data prevista para o pagamento: fevereiro / 3 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: março / 4 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: abril / 5 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: maio / 9 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: junho / 10 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: julho / 11 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: agosto / 12 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: setembro / 16 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: outubro / 17 de novembro

Cidadão beneficiário nascido no mês referido e data de pagamento: novembro / 18 de novembro

Mês de nascimento do beneficiário / data prevista para o pagamento: dezembro / 19 de novembro

De acordo com informações do Ministério da Cidadania, possuem direito ao benefício os cidadãos que receberam o auxílio ou sua extensão em dezembro de 2020, desde que atendam aos critérios estabelecidos para o programa. Porttanto, é importante acompanhar os canais oficiais do Governo sobre o benefício.