Participantes terão de cozinhar para Vitão no próximo episódio do ‘Masterchef’

Divididos em duas equipes, eles são desafiados a fazer uma entrada e um prato principal com peixes e frutos do mar. Helena e Tiago, que voltaram na repescagem, serão os capitães dos times e poderão escolher com quem trabalhar de forma alternada. Além de conquistar o apurado paladar dos jurados, os competidores recebem um convidado especial, o cantor Vitão, que já chega tocando violão e interpretando seus sucessos. Apesar do clima amistoso, o desafio não será fácil.

O melhor grupo garante mais uma semana no jogo enquanto os perdedores terão uma chance de se salvar da berlinda. Eles caminham até um novo ponto de encontro em um píer com uma vista inspiradora, onde Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin revelam uma mesa repleta com as melhores delícias de um café da manhã de hotel. O cardápio inclui uma grande variedade de pães e sanduíches, folhados, muffins, receitas com ovos, geleias, bolos, tapiocas, panquecas, waffle, entre outros. Em duplas, os participantes vão ter de montar um verdadeiro banquete livre, mas somente a melhor mesa irá se livrar do risco de ir embora mais cedo para casa.