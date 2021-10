Passageiro tem suspeita de AVC em voo, é atendido por médico de clube da Série B e avião volta para aeroporto – Futebol Interior

Recife, PE, 14 (AFI) – A delegação do Náutico passou por algo inusitado nesta quinta-feira. O avião, que saiu de Recife rumo a Campinas, precisou voltar para a capital pernambucana após um passageiro sofrer um soposto AVC. O caso foi revelado pelo técnico Hélio dos Anjos.

“A gente estava próximo a Maceió, um passageiro passou mal, precisou de atendimento médico. A gente fez o primeiro atendimento, estabilizou, mas era uma suspeita importante de AVC, aí precisamos voltar para um atendimento mais especializado. Após 30 minutos de voo para São Paulo, retornamos para Recife. Uma ocorrência médica grave com um passageiro, muito bem atendido pelo nosso médico Gilson Falcão. Daqui a pouco voaremos novamente”, revelou o treinador.

Voo do Náutico sofreu com mal-estar de passageiro

Como revelou Hélio dos Anjos, o médico do Náutico foi o responsável por prestar socorro ao passageiro. A decisão de voltar foi tomada pelo piloto justamente por se tratar de uma doença séria.

SÉRIE B

Após o susto, a delegação continuou viagem rumo Campinas, onde enfrentará a Ponte Preta no sábado, às 16h, no Moisés Lucarelli. O Timbu é o nono colocado, com 41 pontos. O Goiás, em quarto, tem 48.