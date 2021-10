Em busca de profissionais qualificados para empresas da região, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) anunciam vagas em Bertioga e São Vicente, no litoral de São Paulo. Nesta segunda-feira, o órgão tem, ao todo, 30 oportunidades para nível fundamental e médio, além de postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).

Em Bertioga, há chances para para Recepcionista atendente, Motorista de ônibus urbano, Atendente balconista, Vendedor de consórcio, Vendedor interno, Cobrador externo, Promotor de vendas, Auxiliar de manutenção predial, Promotor de vendas especializado e Operador de caixa (PCD).

Já em São Vicente, as vagas são para as funções de Borracheiro, Auxiliar Contábil, Supervisor de Vendas Comercial, Motorista de Caminhão Leve e Motorista de Caminhão.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há possibilidades para pessoas com ou sem experiência. Grande parte das vagas pede, contudo, que os candidatos residam em cidades próximas, como Praia Grande, Santos, Cubatão ou Guarujá, que também estão localizadas no litoral.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo PAT Bertioga deverão comparecer pessoalmente à unidade, que está localizada na Avenida Anchieta, 392, Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e é importante que os candidatos estejam portando os seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS no ato da candidatura.

Já os profissionais que desejam uma das vagas ofertadas pelo PAT São Vicente deverão agendar o atendimento previamente pelos telefones (13) 3468-1636 e (13) 3576-0836. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Na cidade, há dois postos: um na Avenida Presidente Wilson, 1.126, no bairro Itararé, e outro na Avenida Ulisses Guimarães, 211, no Jardim Rio Branco.

