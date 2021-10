Paysandu confirma má fase e empata com Castanhal pelas quartas de final – Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – A fase do Paysandu realmente não é anda boa. Além de ir mal nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C, agora também largou mal nas quartas da Copa Verde. Nesta quarta-feira à noite, apenas empatou por 1 a 1 com o castanhal, em jogo disputado na Curuzu, em Belém (PA).

Neste duelo paraense, o confronto de volta está marcado para a outra quarta-feira (3), às 15h, no estádio Modelão na cidade de Castanhal. Quem vencer avança as semifinais. Em caso de novo empate, por qualquer placar, a definição vai acontecer nas cobranças de pênaltis.

LARGOU BEM

O Papão até saiu na frente com Marino, de cabeça, aos 10 minutos. Este gol deu a impressão de que o jogo seria fácil, apesar da confiança da torcida que foi em pequeno número ao estádio. Tudo porque no fim de semana, o Paysandu levou 4 a 1 do Ituano pela Série C.

Apesar de leve superioridade em campo, o Papão não aproveitou para marcar mais gols. No final, acabou castigado. O Castanhal sofreu o empate aos 37 minutos do segundo tempo. O gol foi marcado por Ruan, um garoto de 19 anos, que estava na base do Linense, no interior de São Paulo.

OUTROS JOGOS

Dois jogos vãos er disputados na quinta-feira. O Brasiliense pega Nova Mutum, às 15h, no estádio Defelê, e Aquidauanense recebe Vila Nova, às 16h, no estádio Noroeste.

Os jogos entre Manaus e Remo, confronto mais esperado desta fase, acontecem só no próximo mês, nos dias 17 e 24 de novembro, quando os outros três classificados já estarão definidos.

O time amazonense disputa a Série C, em condições de brigar pelo acesso, enquanto o time paraense disputa a Série B, tentando se manter na divisão em 2022.