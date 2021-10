Paysandu e Castanhal-PA fazem confronto que dá início às quartas de final – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – As quartas de final da Copa Verde começam nesta quarta-feira (27) com um jogo. Às 20h, no estádio Curuzu, o pressionado Paysandu enfrenta o Castanhal-PA em partida de ida. A partida da volta está marcada para a outra quarta-feira (3), às 15h, no estádio Modelão.

O Paysandu vem de derrota em casa por 4 a 1 para o Ituano pelo Campeonato Brasileiro Série C e está muito pressionado pelos torcedores. Os jogadores decidiram não dar mais entrevistas.

O Paysandu estreou na fase de oitavas de final e eliminou o Penarol-AM pelo placar de 6 a 0, em jogo único. Também em duelos com uma partida apenas, o Castanhal-PA fez 2 a 0 no Fast Clube-AM na primeira fase e 2 a 1 no São Raimundo-RR nas oitavas.

OUTROS JOGOS

Os jogos tem sequência na quinta-feira (28), com os duelos entre Brasiliense x Nova Mutum, às 15h, no estádio Defelê, e Aquidauanense x Vila Nova, às 16h, no estádio Noroeste.

Já os jogos entre Manaus e Remo, confronto mais esperado desta fase, acontecem só no próximo mês, nos dias 17 e 24 de novembro, quando os outros três classificados já estarão definidos.