Paysandu finaliza preparação em Belém e viaja para o interior de SP em busca da 1ª vitória – Futebol Interior

Belém, PA, 14 (AFI) – Em busca da primeira vitória na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, depois de dois empates seguidos, o Paysandu volta a campo neste sábado (16) quando visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, às 17h. Com um treino nesta manhã, técnico Roberto Fonseca relacionou os 22 jogadores que seguirão viagem para o interior paulista.

Na atividade, o treinador comandou um treino tático e depois, nos momentos finais do treino, deu ênfase as bolas paradas e uma atenção especial nas finalizações. A delegação viaja de avião até Guarulhos, na Grande São Paulo e de ônibus vai até Sorocaba, onde finaliza a preparação no CT do Atlético de Sorocaba, cerca de 30 minutos da cidade de Itu.

Para a partida, Roberto Fonseca não irá contar com o meia José Aldo, que saiu da última partida com dores na coxa esquerda e está entregue ao Departamento Médico. Agora, ele tem a companhia do lateral-direito Marcelo, que segue em tratamento da lesão na coxa esquerda e do atacante Tcharlles continua fazendo o trabalho de transição com bola após sofrer fratura na região da costela.

Por outro lado, o lateral esquerdo Leandro Silva e o atacante Robinho, ambos recuperados de lesões na coxa esquerda, foram liberados e seguiram viagem com o restante do elenco.

CONFIRA A LISTA DOS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:

Goleiros: Paulo Ricardo e Victor Souza;

Laterais: Diego Matos e Leandro Silva;

Zagueiros: Denilson, Perema e Victor Sallinas;

Volantes: Bruno Paulista, Jhonnatan, Marino, Paulinho, Paulo Roberto e Ratinho;

Meias: Ruy e Willian Fazendinha;

Atacantes: Danrlei, Laércio, Luan Santos, Marlon, Rafael Grampola, Rildo e Robinho.