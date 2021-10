Paysandu goleia; Nova Mutum-MT, Castanhal-PA, Manaus-AM e Brasiliense-DF também avançam – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Nova Mutum-MT, Castanhal-PA, Manaus-AM, Paysandu-PA e Brasliense-DF se classificaram nesta quarta-feira para fase de quartas de final da Copa Verde.

O PLACAR FI acompanhou todos os confrontos em TEMPO REAL.

Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final, o Paysandu eliminou o Penarol-AM, o Manaus despachou o Porto Velho-RO, o Nova Mutum-MT venceu o Rio Branco-AC, o Castanhal-PA virou pra cima do São Raimundo-RR e o Brasiliense eliminou o Cuiabá nos pênaltis.

Nas oitavas de final, os times se enfrentam em jogo único e quem vencer estará nas quartas de final. Se a partida terminar empatada, a decisão será nas cobranças de pênalti. Nas quartas de final, os duelos serão em dois jogos.

Os duelos dos classificados nesta quarta-feira na próxima fase serão os seguintes nas quartas de final: Nova Mutum-MT x Brasiliense; Castanhal x Paysandu e Manaus x Remo

Manaus avançou nesta quarta

PAPÃO

Vivendo um momento de pressão na Série C, o Paysandu fez o dever de casa e goleou o Penarol-AM por 6 a 0, em Belém (PA).

O Penarol-AM participou pela primeira vez da Copa Verde- na primeira fase da competição, o time amazonense tinha vencido o Real Ariquemes por 2 a 0, fora de casa. Agora, deu adeus na segunda fase.

Nesta terça-feira, Laércio abriu o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo, ao 28 Ruy fez segundo, aos 44,Ruy marcou novamente e aos 46 Rafael Grampola fez quarto. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, Tcharlles fez o quinto, aos 26 Thiago Santos fez o sexto.

BRASILIENSE NOS PÊNALTIS

Bicampeão da Copa Verde, o Cuiabá ficou no empate sem gols na Arena Cuiabá com o Brasiliense. Na disputa de pênaltis, deu Brasiliense por 7 a 6. Raul e Gabriel Perini erraram as penalidades para o Cuiabá.

Na próxima fase, o Brasileinse encara o Nova Mutum-MT.

Cuiabá foi eliminado pelo Brasiliense

MANAUS AVANÇA

Manaus venceu Porto Velho-RO por 2 a 0, na Arena Amazônia. Os gols foram marcados por Marcão e Philip, ambos na segunda etapa.

Na próxima fase, o Remo será o adversário. A equipe paraense eliminou o Galvez nesta fase com um sonoro 9 a 0. O Remo vai decidir o mata-mata em casa.

CASTANHAL DE VIRADA

O Castanhal-PA venceu de virada o São Raimundo-RR por 2 a 1 fora de casa, no estádio Canarinho e se classificou.

São Raimundo abriu o placar com Juninho, mas levou a virada com dois gols de Leandro Cearense. O Castanhal enfrenta o de Paysandu agora.

NOVA MUTUM

O Nova Mutum-MT fora de casa venceu o Rio Branco-AC por 4 a 1, na Arena da Floresta, na capital do Acre.

O Nova Mutum-MT tinha disputado a primeira fase e eliminado o Águia Negra-MS ao vencer por 3 a 1. O Rio Branco-AC deu adeus na sua estreia na competição.

Os gols da vitória foram de Romário, que fez dois, Leonardo e Wandinho. Martony descontou.

QUINTA-FEIRA

Dois jogos vão encerrar, nesta quinta-feira, as oitavas de final da Copa Verde. O Vila Nova-GO fará um duelo de vices estaduais contra o Rio Branco-VN. No outro duelo, o Atlético-AC receberá o Aquidauanense-MS.

CONFIRA OS JOGOS DA COPA VERDE: