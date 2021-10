Paysandu-PA 0 x 0 Botafogo-PB – Dupla segue sem vencer na 2ª fase da Série C – Futebol Interior

Belém PA, 11 (AFI) – Não foi desta vez que Paysandu-PA e Botafogo-PB venceram na 2ª fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os times empataram sem gols na noite desta segunda-feira, no estádio da Curuzu, em Belém (PA), pela segunda rodada do Grupo C.

Foi o segundo empate em dois jogos do Paysandu. Curiosamente, ambos por 0 a 0. O time paraense é o terceiro colocado da chave, com dois pontos ganhos. Já o Botafogo-PB, que havia estreado com derrota, somou o primeiro ponto, mas segue na última colocação.

Quem lidera o Grupo C é o Criciúma-SC, que no domingo venceu o Ituano por 2 a 0, no interior de São Paulo, e chegou aos quatro pontos. O time paulista caiu para o segundo lugar, com três.

O JOGO

Os primeiros 45 minutos foram bastante decepcionantes. O Paysandu foi bastante cauteloso, enquanto o Botafogo-PB esteve ligeiramente melhor em campo na busca pelo primeiro gol. E ele quase saiu aos 35, quando Tsunami bateu falta, Victor Souza espalmou, Clayton finalizou no rebote e goleiro do Papão precisou defender novamente.

O susto com o time paraibano fez o Paysandu ‘acordar’ em campo e ficar mais presente no campo ofensivo. Mas o time bicolor errou muitos passes e pouco efetivo. Tanto é que a melhor chance do time da casa aconteceu apenas aos 50 minutos, quando Perema recebeu cruzamento e cabeceou nas mãos do goleiro botafoguense Felipe.

No segundo tempo o Paysandu voltou melhor e atacando o Botafogo-PB. Tanto é que logo aos 16 minutos quase abriu o placar. Marlon cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Denílson cabeceou para ótima defesa do goleiro Felipe. Não demorou e aos 21 foi a vez de Danrlei finalizar, mas o jogador havia feito falta do zagueiro adversário.

O Botafogo-PB respondeu somente aos 25 minutos. Welton recebeu lançamento, passou pelo goleiro e mandou para o fundo das redes. Porém, o lance foi revisado pelo VAR, que viu o jogador em posição irregular. O gol foi anulado, para alívio do torcedor do Paysandu nas arquibancadas da Curuzu.

Na reta final do segundo tempo, os times se lançaram ao ataque em busca da vitória, mas de forma desorganizada. Daniel Felipe, do Botafogo-PB, fou expulso aos 46 minutos e deixou o Belo em situação delicada, mas o resultado não foi alterado.

PRÓXIMOS JOGOS!

O Paysandu volta a campo no sábado para enfrentar o Ituano, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Já o Botafogo-PB, no mesmo dia, mas às 19 horas, visitará o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).