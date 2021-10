Paysandu-PA faz treino em Santa Catarina antes de retorno a Belém – Futebol Interior

Belém, PA, 04 (AFI) – Após empatar por 0 a 0 contra o Criciúma-SC na estreia do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C, o Paysandu-PA realizou um treino na manhã desta segunda-feira (4) antes de retornar para Belém-PA.

ATIVIDADE

Participaram do treino apenas os atletas que não participaram da partida ou vieram do banco de reservas, no caso os jogadores. Alan Cardoso, Victor Sallinas, Jhonnatan, Ratinho, Bruno Paulista, Willian Fazendinha, Luan Santos e Rafael Grampola. Os titulares permaneceram em repouso no hotel.

O lateral Leandro Silva e o atacante Robinho, que deixaram a última partida sentindo dores, ainda não tiveram o quadro clínico revelado.

A equipe sairá de Florianópolis-SC nesta tarde rumo ao aeroporto de Guarulhos, onde fará uma escala e pegará o voo com destino a Belém-PA.

PRÓXIMO JOGO

O Papão volta a campo na próxima segunda-feira (11), às 20h, quando recebe o Ituano, no estádio Curuzu, em Belém-PA. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo C, ao lado do Criciúma-SC. O Ituano lidera após golear o Botafogo-PB. Os dois primeiros de cada grupo garantes o acesso para a Série B do ano que vem.