Paysandu-PA x Botafogo-PB – Desfalcados, times vão em busca da primeira vitória na segunda fase da Série C – Futebol Interior

Belém, PA, 10 (AFI) – Na segunda-feira, Paysandu e Botafogo se enfrentam em um duelo solitário para encerrar a segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio do Curuzú, às 20h. Ambas as equipes buscam a primeira vitória. Na estreia, o Papão empatou em 0 a 0 com o Criciúma. Já o Belo, perdeu para o Ituano por 1 a 0.

As equipes estão no Grupo A. Com um ponto, o Paysandu é o terceiro. O Botafogo amarga a lanterna com zero pontos.

PROBLEMAS NO PAYSANDU

Robinho segue em tratamento com um lesão na coxa esquerda. Já o atacante Tcharlles, se recupera de uma fratura na costela.

DÚVIDAS

Os laterais Marcelo e Leandro Silva estão concentrados com a equipe, mas ainda são dúvidas. Ambos tem problemas na coxa esquerda.

BOTAFOGO COM DESFALQUES

Não é só no lado do Papão que as coisas não estão fáceis. Gerson Gusmão terá algumas baixas para a partida. O meia Esquerdinha e o atacante Bruno seguem fora. A informação foi confirmada por Glauber Novaes, chefe do departamento médico do Alvinegro da Estrela Vermelha.

RETORNO IMPORTANTE

Em compensação, quem volta é o lateral-direito Sávio, que havia deixado o jogo contra o Ituano no primeiro tempo. Após cair por cima do ombro, o defensor precisou ser substituído, mas os médicos informaram que não passou de uma luxação.