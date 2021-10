Paysandu-PA x Ituano- Em caso de vitória, Galo pode garantir o acesso com duas rodadas de antecedência – Futebol Interior

Belém, PA, 22 (AFI) – O Ituano vai até Belém-PA enfrentar o Paysandu-PA, na tarde deste sábado (23), às 17h, no estádio da Curuzu, pela quarta rodada do quadrangular de acesso do Campeonato Brasileiro Série C. E, caso saia como vencedor da partida, a equipe paulista, que lidera o Grupo C com sete pontos, pode garantir o acesso para a Série B com duas rodadas de antecedência, após 14 anos longe da segunda divisão nacional.

Mas, além de vencer sua partida, o Galo precisa torcer para que o Botafogo-PB não vença o Criciúma no outro jogo do grupo. Já o Papão ainda busca a sua primeira vitória na segunda fase para seguir vivo no objetivo de subir de divisão. A equipe paraense é a lanterna do grupo, com apenas dois pontos.

LADO EMOCIONAL

Para o técnico do Paysandu-PA, Wilton Bezerra, a questão psicológica é um fator importante para a equipe reagir na competição. E esse foi o foco na preparação para a partida.

“Buscando alguns aspectos táticos, técnicos e principalmente psicológicos. Nós estamos voltados para o lado emocional e motivacional dos atletas, para passar confiança. Englobamos tudo isso ao decorrer da semana”, disse ele.

Os laterais Marcelo e Alan Cardoso seguem fora, lesionados. Quem também não vai para a partida é o atacante Danrlei, que sentiu um incômodo na coxa. Já o meia Fazendinha não foi relacionado por opção da comissão técnica.

JOGO DIFÍCIL

Para o técnico do Ituano, Mazola Júnior, essa é a partida mais difícil do ano para o Galo.

“Esse será o jogo da vida para eles (Paysandu). Por isso precisamos redobrar a atitude, atenção. Eles sabem que se não ganharem estarão fora e terão o apoio de seu torcedor que representa o 13º e 14º jogador e empurra muito o time. Por isso que temos de estar muito concentrados, neste jogo que deve ser o mais duro de toda a temporada para nós”.

Para a partida o treinador vai contar com o reforço de Lucas Nathan, que estava suspenso no último jogo e volta a ficar à disposição.