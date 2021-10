Paysandu tenta evitar crise ainda maior; Manaus quer confirmar favoritismo sem sustos – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – Outros três jogos movimentam as oitavas de final da Copa Verde nesta quarta-feira. O Paysandu, em crise e longe do acesso na Série C, tentará evitar um clima ainda pior na Curuzu; enquanto o Manaus quer comprovar o favoritismo diante do Porto Velho.

Ainda sem vencer na Série C e agora com o interino Wilton Bezerra efetivado como técnico – Roberto Fonseca foi demitido -, o Paysandu receberá o Penarol, às 20 horas, no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Os paraenses são favoritos e querem evitar uma ‘tragédia’ para a sequência da temporada.

Mais cedo, o Manaus receberá o Porto Velho, às 16 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). O time manauara vive bom momento sob o comando de Evaristo Piza e quer aproveitar o embalo da Série C – está na zona de acesso – para seguir na briga do título da competição nacional.

Por fim, o São Raimundo receberá o Castanhal, às 17 horas, no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR). O duelo coloca frente a frente duas forças compatíveis do futebol do Norte. Por isso, a expectativa é por um jogo equilibrado.

Nas oitavas de final, os times se enfrentam em jogo único e quem vencer estará nas quartas de final. Se a partida terminar empatada, a decisão será nas cobranças de pênalti.

CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL: