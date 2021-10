PC busca dupla suspeita de seduzir homens em bares e aplicar ‘boa noite, Cinderela!’

A Polícia Civil tenta identificar e prender duas suspeitas de furto com agravante de utilização de drogas alucinógenas, em Maceió. A polícia já está de posse de imagens das câmeras de segurança do prédio onde residia uma das vítimas e divulgou para tentar chegar ás suspeitas. Em entrevista ao Alagoas 24 Horas, o delegado Robervaldo…

Ascom PC

A Polícia Civil tenta identificar e prender duas suspeitas de furto com agravante de utilização de drogas alucinógenas, em Maceió. A polícia já está de posse de imagens das câmeras de segurança do prédio onde residia uma das vítimas e divulgou para tentar chegar ás suspeitas.

Em entrevista ao Alagoas 24 Horas, o delegado Robervaldo Davino, titular do 6º Distrito Policial (DP), explicou que as suspeitas vão a bares e restaurantes da orla de Maceió e, nos locais, seduzem homens. Após ganharem a confiança das vítimas, utilizam da droga conhecida como “Boa noite, Cinderela” e, após os homens dormirem, elas realizam furtos e vão embora.

Davino confirmou que tomou conhecimento de dois casos somente no mês de setembro e, desde então, o 6º DP segue investigando os casos e em busca de informações sobre as suspeitas. Foram furtados R$ 20 mil em espécie, joias e objetos pessoais da vítima. As suspeitas seriam naturais da Paraíba.

“Trata-se de um golpe já conhecido, mas que infelizmente muitas pessoas ainda caem. Nós estamos buscando informações para conseguir efetuar a prisão destas mulheres”, afirmou o delegado.