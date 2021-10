“Pé quente”, Guto Ferreira enaltece entrega dos jogadores do Bahia – Futebol Interior

Salvador, BA, 10 (AFI) – Guto Ferreira estreou com o pé direito no comando do Bahia. O treinador, porém, fez questão de enaltecer os jogadores após a vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 0, em plena Arena da Baixada, no último sábado, pela 25ª rodada do Brasileirão.

“O principal fator dessa vitória é a entrega dos caras. Os caras se doaram muito. Eles são os grandes responsáveis por essa grande vitória”, elogiou Guto Ferreira.

O resultado encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória, sendo duas derrotas seguidas. Agora, Guto Ferreira espera que o Bahia retome a confiança para confirmar a reação no Brasileirão.

“Resgate da confiança, organização e entrega. Campeonato extremamente equilibrado, decidido em detalhes, onde a somatória de ações qualificadas é que faz a diferença. Acho que o Bahia teve isso no seu triunfo. Muitas ações assertivas, superior à totalidade do Athletico”, analisou o treinador.

A vitória tirou o Bahia provisoriamente da zona de rebaixamento. Na 16ª colocação, com 26 pontos, o Esquadrão precisa torcer por um empate entre Santos e Grêmio neste domingo, na Vila Belmiro.