Pega Pega: Antônia confessa a Domênico que beijou Júlio

Eric e Luiza vigiam a casa de Malagueta e flagram Maria Pia chegando ao prédio do ex-concierge. Athaíde arma com Timóteo de culpar Eric pelos crimes cometidos por eles. Antônia e Domênico se acertam e decidem morar juntos. Expedito diz ao delegado que recebeu uma denúncia sobre o encontro de Timóteo com o mandante da morte do perito. Antônia encontra as identidades do perito e de sua mulher no envelope em posse de Eric.