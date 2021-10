Pega Pega: Arlete revela responsável por farsa na morte de Mirella; saiba quem

Em Pega Pega, novela das sete da Globo, Arlete (Elizabeth Savala) abrirá o jogo e revelará tudo que sabe sobre o assassinato de Mirella (Marina Rigueira). A taxista contará para a polícia que recebeu uma grana de Athaíde (Reginaldo Faria) no passado e alterou a documentação para fingir que a morte da esposa de Eric (Mateus Solano) havia sido um acidente. As cenas serão exibidas a partir do dia 11.

O atual dono do Carioca Palace estará atrás das grades após Malagueta (Marcelo Serrado) colocar as provas de que o laudo de morte de Mirella foi adulterado na pasta do empresário. Pouco tempo depois, Arlete se dirigirá a delegacia ao lado de Júlio (Thiago Martins) para contar toda a verdade sobre o crime.

“Eu vim para contar tudo que eu sei sobre os documentos que vocês encontraram com o Eric”, dirá a motorista a Antônia (Vanessa Giácomo). Com uma pulga atrás da orelha, a policial pedirá que as duas conversem em particular.

Arlete começará a conversa com as autoridades: “O Júlio estava com 13 anos de idade. Ele teve uma febre reumática, que acabou atingindo o coração. Vocês imaginem como eu fiquei quando o médico me disse isso. Tinha cura, mas o problema é que ele tinha que passar por uma cirurgia”.

Ela explicará que foi por conta dessa dificuldade que aceitou fazer parte do crime. “Eu trabalhava no Instituto de Criminalística. Eu era secretária, e me ofereceram uma grande quantia em dinheiro para que eu trocasse o laudo”, continuará.

Além disso, a taxista relatará que ficou com medo de tentarem matá-la, o que a faz fugir. Sob pressão, ela irá contar o nome do mandante do crime, em troca de proteção.