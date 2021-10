Pega Pega: Bebeth acaba no hospital após descobrir segredo de Eric e Maria Pia

Nos próximos capítulos de “Pega Pega”, Bebeth irá descobrir o segredo de Eric (Mateus Solano) e vai acabar no hospital ao saber que Maria Pia (Mariana Santos) é sua mãe biológica.

Tudo começará quando Isabel (Regina Gutman) decidir contar a verdade para a garota após deixar de ser paga pelo dono do hotel. “Olha, garota, eu te contei a verdade. Agora que seu pai não está mais me pagando para eu ficar calada. Eu acho que você deveria saber de tudo”, dirá.

Bebeth ficará em choque e correrá para o quarto do pai no hotel onde ele estará gritando com Maria Pia sobre o segredo. “Pai, ela me contou uma história bizarra. Me diz que é mentira, me diz que é”, falará sobre o que ouviu da avó de Márcio (Jaffar Bambirra).

“É mentira, sim. Ela mente! Essa mulher mente o tempo todo. Você não acredita em nada do que essa mulher falar”, dirá o ricaço. “O que ela te disse?”, questionará para a filha.

“Que a minha mãe não podia engravidar e vocês fizeram uma inseminação artificial. Até aí, tudo bem, ok, normal. Mas aí, ela me disse que eu fui gerada na barriga dela”, dirá a jovem ao apontar para Maria Pia. “É verdade, minha filha”, afirmará ele.

“Se fosse qualquer outra, mas ela? Ela sempre me odiou, te colocava contra mim, me afastava de você e dizia que eu te atrapalhava”, surtará Bebeth. “Eu estou com nojo de vocês, eu estou com nojo dessa história. Eu estou com nojo de mim”, completará.

“Escuta aqui, garota. Quem é você para julgar a gente? Para começar, o seu pai não sabia de nada. A gente fez isso em segredo. Foi a sua mãe que pediu para gerar seu embrião”, responderá Maria Pia.

Após uma discussão generalizada com a entrada de Isabel e Márcio na suíte, Bebeth cairá no chão desmaiada. O mocinho se desesperará e levará a filha para o hospital.