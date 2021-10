Pega Pega: confira resumo dos capítulos entre os dias 18 a 23 de outubro

Segunda-feira (18) – Capítulo 79

Aníbal e Lígia fingem não se conhecer. Gilmar e Cristóvão confirmam a Antônia que Athaíde e Timóteo se conhecem. Luiza visita Eric no presídio. Cíntia fica triste por Lourenço não ter lhe reconhecido com o uniforme de camareira. Lourenço comenta com Sérgio que acredita que o roubo do Carioca Palace e o acidente de Mirella tenham uma ligação. Athaíde nega conhecer Timóteo. Antônia pergunta a Athaíde se ele está́ protegendo Maria Pia. Sérgio avisa a Eric que o Juiz o liberou sob fiança, com o confisco do passaporte e o bloqueio de seus bens. Maria Pia vai ao encontro de Eric na saída da prisão.

Terça-feira (19) – Capítulo 80

Sérgio avisa a Pedrinho que fechou a compra de uma casa para ele. Luiza descobre que Eric foi solto. Aníbal garante a Athaíde sigilo sobre o acidente de Mirella. Maria Pia detalha para Antônia e Domênico como era seu relacionamento com Mirella e Eric. Pedrinho convida Nelito para morar com ele e Luiza. Mônica avisa a Malagueta que Timóteo quer extorqui-lo. Bebeth se surpreende ao saber por Antônia que Isabel foi sua babá. Bebeth confronta Eric sobre a relação da avó de Márcio com o acidente de Mirella.

Quarta-feira (20) – Capítulo 81

Eric conta a Bebeth que Isabel prestou um depoimento falso, que o tornou suspeito do acidente de Mirella. Rúbia avisa para Eric e Luiza que sabe que a separação dos dois é falsa. Lourenço comunica a Antônia que localizou o cruzeiro em que Isabel está. Luiza afirma a Antônia que o segredo de Mirella só pode ser contado por Eric. Bebeth não gosta de ver Eric com Maria Pia. Antônia informa a Luiza que Isabel foi encontrada e irá depor na delegacia.

Quinta-feira (21) – Capítulo 82

Antônia consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia diz que não gosta de Bebeth. Isabel deixa Bebeth atônita ao contar à menina a verdade que escondeu a pedido de Eric. Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta e ter acesso a sua casa. Bebeth desmaia quando Eric confirma que Maria Pia fez barriga de aluguel para Mirella. Luiza comenta com Eric que esteve com Malagueta e percebeu que ele está́ perdendo a confiança de Maria Pia. Eric procura Maria Pia.

Sexta-feira (22) – Capítulo 83

Maria Pia afirma a Eric que não quer conversar com Bebeth. Madalena mostra uma foto para Bebeth e comprova que Maria Pia sente amor pela menina. Madalena tenta amolecer o coração de Bebeth, mostrando que todos agiram por amor a ela. Cíntia afirma para Nelito que gosta da companhia do colega. Eric atende o celular de Maria Pia ao ver que a ligação é de Malagueta. Maria Pia pede a Malagueta que não ligue mais para ela. Malagueta avisa a Wanderley que precisa falar com ele.