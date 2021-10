Pega Pega: Douglas entra em pânico com destino do filho

Douglas (Guilherme Weber) ficou em choque ao saber que tem um filho, mas a situação se complicará ainda mais quando ele correr o risco de perdê-lo em Pega Pega. Raquel (Mayara Lepre) voltará ao Brasil para levar Gabriel (Antônio Guilherme Cabral Fonseca) embora, mas o gerente do ‘Carioca Palace’ não se conformará com a ideia. “Quero que fique”, afirmará o dono da boate Strass.

“Como você faz isso assim, mulher? Volta de repente? Sem nem avisar”, dirá Douglas ao encontrar com a dançarina. “Mas eu avisei. Você não recebeu o cartão que eu mandei? Avisando que tava voltando?”, retrucará a bailarina. “Jurava que você só tinha mandado aquele cartão pra consolar o Gabriel”, responderá o pai do menino.

No dia seguinte, Raquel revelará sua verdadeira intenção. “E o cruzeiro? Como foi?”, perguntará o personagem de Guilherme Weber. “Ah, Douglas! Foi incrível! Foi a melhor experiência que eu já tive na vida”, responderá a mãe de Gabriel. “Que maravilha, Raquel! E quando o barco parte novamente?”, indagará o Douglas.

“Pode ficar tranquila, eu e Gabriel estamos nos dando superbem. Pode viajar despreocupada. Biel vai continuar aqui pelo tempo que precisar”, emendará o funcionário.

“Não vai ser preciso. Conversei com o pessoal do cruzeiro, e eles me deixaram levar o Gabriel”, contará a dançarina. “Eu fui chamada pra trabalhar numa companhia de dança em Atenas”, completará a mulher. “Pelas minhas plumas e paetês, na Grécia? O menino não pode ir!”, dirá Douglas.

“Criança tem que ir à escola, lembra? E lá na Grécia ele vai estudar como, se ele não fala grego? Você já pensou nisso?”, perguntará o gerente. “Eu sou a mãe, Douglas. O meu filho vai pra onde eu quiser”, retrucará Raquel. “E eu sou o pai! Ele fica!”, enfrentará o gerente.

“Tá querendo brigar pela guarda do meu filho? Entra na Justiça, então. Você vai ouvir do juiz exatamente isso o que eu tô te dizendo: que a mãe tem prioridade”, desafiará a dançarina. “Seja razoável, Raquel”, pedirá Douglas. “Seja razoável você, querido. Até ontem, você nem sabia que o menino existia. Me poupe!”, finalizará a mãe de Gabriel, que sairá pisando duro.

A sós com o filho, Douglas contará que Raquel pretende levá-lo para outro país. “Você quer que eu vá embora?”, perguntará Gabriel. “Não, filho, claro que não! Quero que fique aqui comigo pra sempre”, afirmará o pai, emocionado. “Eu também quero ficar, pai. Não deixa ela me levar, por favor”, implorará.

“Olha aqui, Biel, eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida”, declarará Douglas. O apelo do menino deixará o gerente do hotel com o coração partido. “Eu também não. Mas queria que minha mãe ficasse e que todos se dessem bem”, lamentará a criança.