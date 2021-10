Pega Pega: Eric fica sem nenhum tostão ao sair da cadeia e recebe apoio de Maria Pia

Nos próximos capítulos de Pega Pega, Eric (Mateus Solano) passará por poucas e boas ao sair da cadeia. O empresário não terá nenhum dinheiro em mãos, pois a sua fortuna será confiscada pela Justiça, o que lhe fará recorrer aos amigos em busca até de uma moradia temporária. As cenas estão previstas para irem ao ar a partir do dia 18 de outubro.

Ao sair do presídio, Eric será recebido por Maria Pia (Mariana Santos). “Eric, que bom que você saiu da prisão. Eu não aguentava mais te ver triste”, dirá a loira.

“Mas a Sabine não é louca de não te bancar no hotel. Sempre que tiver um problema, você tem a mim. Eu dou um jeito”, oferecerá a antagonista. Eric agradecerá, mas não aceitará viver no mesmo teto que Athaíde (Reginaldo Faria), o responsável pela armadilha que incriminou o ex-dono do Carioca Palace.