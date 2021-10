Pega Pega: Eric vai para cima de Malagueta após descobrir traição

Nos próximos capítulos de “Pega Pega”, Eric (Mateus Solano) finalmente irá descobrir que Malagueta (Marcelo Serrado) foi o grande mandante que arquitetou o roubo milionário do Carioca Palace. Transtornado com a traição, o empresário parte para cima do mau caráter.

Tudo começará quando Eric começar a desconfiar de Maria Pia (Mariana Santos), ele vai preparar algumas armadilhas para a assessora até descobrir seu maior segredo: uma prova do roubo, a foto de Malagueta na cena do crime.

Eric armará a maior cena ao organizar um jantar para Malagueta e Maria Pia e irá jogar a verdade na cara dos dois, que se negarão a falar. O empresário perderá o controle com o cinismo do vilão.

Para piorar a situação, Maria Pia tentará defender a atitude de Malagueta, receberá uma resposta ríspida de Eric e o ex-funcionário partirá para cima do empresário, que não se intimidará e partirá para os socos com o desonesto.