Pega Pega: Morte trágica de ladrão livra a cara de Malagueta; saiba quem

Em Pega Pega, acidente grave levará a óbito personagem que será encontrado morto ao lado da mala com os dólares restantes de Pedrinho (Marcos Caruso). Timóteo (Cacá Amral) morrerá tragicamente e a maleta que estará junto ao seu corpo fará a polícia acreditar que o quarto ladrão responsável pelo roubo do Carioca Pallace não irá a julgamento. Com isso, Malagueta (Marcelo Serrado), mesmo de luto por perder o pai, se livrará de ser preso no folhetim – por pelo menos um tempo.

Os funcionários do hotel, Xavier (Pedro Cassiano) e Jefferson (João Vila), estarão em viagem de carro e serão interrompidos por um acidente de caminhão. Ambos ficarão boquiaberto ao notarem que a mala jogada no meio da estrada pertence ao ex-dono do Carioca Palace.

“É a mala do roubo do Carioca Palace, sim. A gente trabalha lá, está por dentro do caso”, explicará Xavier ao policial. “Eu ia reconhecer essa mala em qualquer lugar do planeta, pode apostar”, continuará Jefferson.

Em seguida, Siqueira (Marcello Escorel) será acionado e contará tudo sobre o caso para Antônia (Vanessa Giácomo) e Domênico (Marcos Veras). “Acabei de receber uma ligação da Polícia Rodoviária. Queriam me comunicar sobre um acidente na estrada”, começará a falar o delegado.