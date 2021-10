Pega Pega: Para ficar com Júlio, Antônia deixa de ser policial

Uma grande reviravolta tomará conta do desfecho final de “Pega Pega”. Antônia (Vanessa Giácomo) deixará a carreira como policial para se entregar ao amor de Júlio (Thiago Martins).

A decisão irá surpreender o delegado Siqueira (Marcelo Escorel), que tentará manter a profissional em sua delegacia. “Não tenho alternativa”, dirá a mocinha ao revelar que já tomou a sua decisão.

Na noite de natal, Antônia irá roubar um beijo do amado e se aproveitará para se declarar. “Eu simplesmente não consigo mais lutar contra o que sinto por você. Eu te amo […] eu já pensei e estou disposta a enfrentar a barra que for pra ficar do seu lado”, dirá.

“Eu vou lutar pra ficar com você”, responderá Júlio apaixonado.