Pega pega: revelação de Maria Pia mexe com Bebeth; entenda

Revoltada com a informação de seu nascimento, Bebeth enfrenta a empresária: “Eu tô com nojo! De vocês, dessa história, de mim!”. Também com raiva e desnorteada, Maria Pia rebate a menina: “Escuta aqui, garota, quem é você pra julgar a gente? Pra começar, seu pai não sabia de nada. Sua mãe é que me pediu pra gerar seu embrião”. O choque é tão grande, que Bebeth desmaia. Eric se desespera e tenta acordar a filha. “Bebeth, desculpa! Não era pra você ter descoberto as coisas assim”.