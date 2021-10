Pega Pega: Sandra Helena encara Malagueta e ele reage: ‘Está me ameaçando?’

“Calma, eu não estou entendendo nada. Do que você está falando, garota?”, indaga Malagueta. “Da sua armação pra cima da Cíntia. Você não podia ter feito isso. Com a Cíntia, não!”, esbraveja a loira.

Mas Sandra Helena coloca medo no comparsa. “Tua hora tá chegando”, ameaça a ex-funcionária do Carioca Palace. “Eu, Júlio e Agnaldo já sentimos na pele essa humilhação”, complementa.

“Acha que vai sair livre dessa? Sei não, a gente está esperando o julgamento. Você acha que vai conseguir escapar no tribunal?”, pressiona a loira. “Você está me ameaçando? Você tá dizendo que vai me entregar?”, quer saber o malandro. “Vontade não me falta, Malagueta”, finaliza Sandra Helena.