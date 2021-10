Pela primeira vez em Salvador, Vitor Fernandes é uma das atrações da VF Sunset

Autor de hits que estão entre os mais tocados do país como ‘Vou Falar Que Não Quero’, ‘Se For Amor’ e ‘Acaso’, o pernambucano Vitor Fernandes, reconhecido como o Rei do Piseiro, se apresenta pela primeira vez na capital baiana no dia 30 de Outubro, na VF Sunset. Além de Vitor, Ralk, que se tornou um dos DJs brasileiros mais referendados nas principais plataformas de música, a dupla Péricles e Leonardo e o DJ LA comandam o evento na Área Verde do Othon, a partir das 16h. Os ingressos já estão à venda.

A VS Sunset é uma realização da Memo, que assina grandes eventos na capital baiana como a Festa Onda, Halloween So Delicious, Wet Project e Tropicalize Festival, em parceria com as produtoras Made e Grid e com o restaurante Dendê, no Othon Palace.