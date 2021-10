Pele acneica: confira cinco dicas simples para prevenir espinhas

Algumas pessoas possuem maior predisposição para espinhas, como pele oleosa e histórico familiar. Apesar de muitas vezes o tratamento ser longo, alguns hábitos cotidianos podem minimizar o surgimento de espinhas no rosto. Confira 5 dicas de hábitos diários que podem te ajudar a tratar a acne:

Não esprema as espinhas

Este é um erro frequentemente cometido, porém espremer espinhas é a pior solução para removê-las. A curto prazo, a espinha pode até desaparecer, mas a longo prazo a ação irá piorar o aspecto da pele. Além das manchas que podem surgir, espremer a lesão pode piorá-la, causando dor, inchaço e até infecção.

Não passe a mão no rosto o tempo todo

Passar as mãos no rosto com frequência ajuda a estimular a produção de sebo, o que deixa a pele mais oleosa. Se você já sofre com oleosidade, as chances das espinhas aparecerem se torna ainda maior. Além disso, as mãos sujas podem infeccionar acnes já existentes, piorando o aspecto da pele.

Não lave o rosto muitas vezes ao dia

Lavar o rosto é ótimo, mas nada em excesso é bom. Lavar o rosto muitas vezes ao dia gera o efeito contrário, aumentando a oleosidade. crie a rotina de limpar a pele duas vezes ao dia e sempre se lembre de tirar a maquiagem.

Evite exposição solar excessiva

Dizem por aí que o sol ajuda a disfarçar as espinhas, mas isso não passa de um grande engano. As radiações podem contribuir para o aparecimento de manchas nos locais das espinhas. Além disso, a alta exposição também estimula a produção de sebo, gerando maior oleosidade.

Por isso, lembre-se sempre de usar protetor solar e evite tomar sol entre 10h e 16h, quando os raios são mais intensos. Lembre-se também de consultar um dermatologista, pois nem todo filtro solar é indicado para peles acneicas.

Tenha uma alimentação balanceada

A alimentação também é muito importante para manter a saúde da pele. Açúcares e gorduras estimulam a oleosidade, então devem ser evitados durante o tratamento. Não precisa banir nenhum alimento de sua dieta, apenas consumi-los com consciência e sem exagero.