Pelé divulga mensagem comemorando 81 anos e ganha homenagens com mensagens especiais de Neymar e Marta – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – O dia 23 de outubro é uma data especial para os amantes do futebol, principalmente para o brasileiros. Afinal de contas, é o aniversário do Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, nosso querido Pelé, que comemora neste sábado 81 anos.

Pelé usou seu perfil no Instagram para agradecer as mensagens dos fãs. “Este aniversário será ainda muito mais celebrado. São 81 anos de vida, com muitas vitórias. E a principal delas é comemorar ao lado de vocês. Eu fiz esse vídeo para agradecer a todos pelo presente que é receber tanto amor. Muito obrigado por tudo!”

VEJA A MENSAGEM DE PELÉ

HOMENAGENS E MENSAGEM DE NEYMAR

Obviamente, diversos perfis nas redes sociais prestaram homengem ao Rei, como o perfil oficial da Fifa, da Conmebol, Vasco, entre vários outros. O Santos, time com o qual mais tem identificação, publicou mensagens de jogadores e também de Neymar e Marta.

CONFIRA ALGUNS POSTS NAS REDES SOCIAIS

Vida longa ao Rei Pelé! Desejamos muita saúde e um ótimo dia. 👑💢#VascoDaGama pic.twitter.com/hjnsgeJppT — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 23, 2021

🇧🇷⚽️👑 The King of Football turns 81 today. Join us in wishing the one and only @Pele the happiest of birthdays. pic.twitter.com/0JTf6u0Asx — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2021