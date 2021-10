Pele oleosa: confira dicas para a maquiagem durar mais

A pele oleosa pode ser uma grande inimiga da maquiagem, afinal o sebo faz com que a base, o corretivo e até a sombra tenham problemas de fixação. Muitas vezes, a impressão é que a maquiagem vai derretendo ao longo do dia, sendo necessário fazer diversos retoques.

Porém, a preparação correta da pele pode aumentar a duração da make e também deixá-la mais bonita. Neste processo, limpar a pele corretamente e hidratá-la com frequência faz toda a diferença. Confira dicas para fazer com que a maquiagem na pele oleosa dure mais tempo.

Limpe bem a pele antes de se maquiar

Este é o passo mais importante e nunca deve ser deixado de lado. Neste processo, você conseguirá eliminar boa parte das impurezas que poderiam gerar ainda mais oleosidade na sua pele.

Lave bem o rosto com um sabão indicado para peles oleosas e acneicas. Depois, aplique água micelar em um algodão e limpe toda a pele. Não esqueça de aplicar o produto nas áreas de maior oleosidade, como nariz, queixo e testa.

Hidrate o rosto

Muitas pessoas com pele oleosa acreditam que não se deve passar hidratante no rosto, mas a recomendação é justamente o inverso, afinal oleosidade não é sinônimo de hidratação. Neste caso, claro, é preciso ter um cuidado maior e escolher produtos específicos para este tipo de pele. Normalmente, hidratantes para peles oleosas tem textura mais seca ou são em gel.

Ah, não esqueça de usar um hidratante labial! O produto irá auxiliar na duração do seu batom e também irá deixar os lábios mais uniformes.

Truques da maquiagem

O ideal é escolher produtos de maior durabilidade e de cobertura média, assim não será necessário passar diversas camadas para obter o resultado desejado.

Outro ponto importante é a selagem da maquiagem. Após passar base e corretivo, use um pó translúcido solto para garantir a fixação dos produtos na pele. Aplique-o nas áreas de maior oleosidade, evitando as bochechas (onde será aplicado o blush). Depois, tire o excesso do pó com um pincel fofinho.

Quando acabar de fazer a make, lembre de aplicar um spray fixador para garantir ainda mais a durabilidade.