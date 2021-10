Detentora das marcas Torcida, Quaker, Toddy, Elma Chips, Ruffles, Doritos, Pesi, Gatorade, entre outras, a PepsiCo recebe inscrições para programa First Gen. No Brasil desde 1953, a empresa oferece oportunidade para estudantes do ensino superior interessados em trabalhar em uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.

A edição 2022 do programa tem como foco a contratação de, pelo menos, 50% de pessoas negras e 50% de mulheres, com vagas para as cidades de Itu, São Paulo, Valinhos e Sorocaba (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba e São José dos Pinhais (PR), Sete Lagoas e Contagem (MG).

Podem se candidatar estudantes que estejam no penúltimo ou último ano de graduação, com formação entre Dezembro de 2022 a Dezembro de 2023, e disponibilidade para estagiar na cidade da vaga para a qual se inscreveu. As oportunidades são para as áreas de vendas, operações, marketing, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, finanças, assuntos corporativos e jurídico.



Com duração de até dois anos, o programa conta com uma trilha de conhecimento completa e construída para apoiar o desenvolvimento e carreira dos novos talentos. Assim, eles terão aceso a diversos conteúdos que vão desde autoconhecimento, gestão de projetos, comunicação e influência, até temas estratégicos do negócio, além de contar com o apoio da liderança interna da Pepsico.

Os estagiários receberão, ainda, bolsa auxílio alinhada com o mercado e terão direito a inúmeros benefícios, dentre os quais estão: vale refeição ou restaurante no loca, transporte flexível, cartão de natal, assistência médica, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, horário flexível, possibilidade de home office, código de vestimenta flexível, day off de aniversário, linha de apoio financeiro, jurídico e emocional, terapias, acesso ao Gympass, clube de descontos, seguro de vida, auxílio funeral, convênio farmácia e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar diretamente pelo site https://firstgenpepsico.eureca.me/ até o dia 25 de outubro. O processo seletivo é 100% virtual e contempla testes, bate papo, pré-taref e painéis online.