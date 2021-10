Perrengue chique: Rafa Kalimann se perde no metrô de Nova York

A influenciadora Rafa Kalimann protagonizou um belo perrengue chique nesta terça-feira (26). Ao tentar se locomover por Nova York de metrô, a ex-bbb se perdeu e penou para chegar até a escola de inglês.

Rafa se mudou para Nova York há poucos dias e passará uma temporada no exterior. Ao contar sobre o perrengue no Instagram, a influenciadora brincou que pegar metrô na região é mais difícil que aprender inglês. “Foi difícil a aula! [..] Mais difícil que isso é pegar metrô em Nova York, meu Deus. Me perdi para chegar no metrô, me perdi na estação, quase não consegui comprar o cartão”, contou.

Ao longo dos stories, a influenciadora explicou que pegou a linha de metrô errada e acabou parando do outro lado da cidade. “Estava apavorada! Uma chuva, Jesus amado! Me perdi para chegar na escola, vamos dar um desconto, pois foi o primeiro dia. É difícil andar aqui”, disse.

Apesar do perrengue, a ex-bbb afirmou que tem gostado da experiência de morar fora do Brasil. “”Me sinto em um filme andando aqui. Aprecio cada detalhe, coloco o fone de ouvido, músicas que me inspiram e vou! Às vezes sem rumo, às vezes perdida mesmo, mas fico atenta a tudo, absorvendo o mínimo que me transborda”, escreveu na legenda de uma foto.