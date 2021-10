Perrengue: Maisa é atacada por urubus durante filmagem

A atriz e apresentadora Maisa passou por um perrengue durante uma filmagem nesta terça-feira (12). No Instagram, ela contou que foi atacada por urubus e que ‘quase caiu dura’ no chão.

No momento do ‘ataque’, Maisa fazia uma cena externa com um colega de elenco. Assim que a gravação acabou, veio o susto: “Tem coisas que se eu não contar, vocês não acreditam. Dois urubus estavam brigando e, na hora que a gente terminou a cena, eles caíram em cima da gente”, contou nos stories.

A situação foi ainda mais agravante porque a atriz tem medo de aves. “Eu tenho fobia. Quase caí dura de tanto medo, eu dei um berro! Muito medo. O urubu é gigante”, finalizou. Apesar do susto, todos estão bem e não houveram machucados graves.