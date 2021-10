Perseguida e julgada: web aponta Erika Schneider como a Juliette de ‘A Fazenda 13’

Mal começou “A Fazenda 13” e já existe uma candidata para “ser a Juliette” do reality rural. Assim como aconteceu com a ex-BBB no confinamento, Erika Schneider passa por um momento delicado na competição, onde é perseguida, julgada e desvalorizada pela maioria dos famosos.

Prova disso foi o número de votos que a colocou na berlinda, sete peões destilaram farpas enquanto votavam na loira. A web aponta que suas maiores rivalidades são com Erasmo e Tati Quebra Barraco, o primeiro já afirmou que ela só estava ali por causa dele, a funkeira segue ressentida por ela ser a responsável pela saída de Mussunzinho.

Toda essa narrativa, já vista com Juliette no Big Brother Brasil 21, tem feito os internautas compararem as duas e iniciarem uma torcida pela reviravolta da loira na competição. Até mesmo Bil Araújo, que já esteve confinado com a vencedora do BBB, apontou semelhanças entre as duas.

“Está acontecendo uma coisa aqui que aconteceu no meu primeiro reality, mano. Não estou querendo passar pano para a Erika, ela teve a treta dela com o Mussunzinho, mas o prejulgamento todo da casa em cima dela, a casa toda julgando. O Brasil abraça esses causas, velho”, disse em conversa com outros peões.

Se depender da web a torcida está garantida para a ex-bailarina do Faustão. Confira o burburinho: