Pesadelo! Santos é condenado a pagar R$5 milhões ao Inter, por negócio envolvendo atacante em 2013 – Futebol Interior

Santos, SP, 2 (AFI) – Mesmo após oito anos da negociação envolvendo o atacante Leandro Damião, o Santos segue com problemas na Justiça com o atacante. O clube foi condenado a pagar R$5 milhões ao Internacional por conta de uma dívida em relação a compra. O Peixe teve suas contas bloqueadas.

A dívida é sobre as parcelas do pagamento à época. O alvinegro teria efetuado um pagamento das parcelas abaixo do que o Colorado acreditava ser o certo.

A VITÓRIA DO INTER

Por isso, o Inter acionou a Justiça e os juízes entenderam que o Inter estava com a razão.

QUER UM ACORDO

Vivendo um momento de reestruturação financeira, a diretoria santista propôs um acordo. O clube gaúcho está disposto a resolver a questão de maneira pacífica.

PASSAGEM DESASTROSA

O atacante foi comprado pelo valor de 13 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais, foi a contratação mais cara da história do clube. Em 44 partidas, balançou a rede apenas 11 vezes, sofreu com lesões e terminou sua passagem processando o clube.