Pesou! Gasolina sobe mais de 3% e valor médio chega a R$6,23 por litro

Os preços também subiram para o etanol que foi encontrando, em média, a R$ 5,051 (+1,12%). Apenas o óleo diesel S-10 teve redução de preço na última semana, caindo para R$ 5,094 (-0,12%).

O peso no orçamento tem feito os motoristas repensarem o uso dos automóveis no dia a dia. Se você está nessa situação, tentando economizar de todas as maneiras, confira abaixo a lista de dicas para economia de combustíveis. As dicas são do Auto Esporte: