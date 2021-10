Pesquisa: preço do botijão de gás é o mais alto deste século

O preço nacional do gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, atingiu a maior média mensal real (descontada a inflação) deste século em setembro, vendido a R$ 98,7 o botijão.

De acordo com informações da coluna ‘Valor’, do jornal ‘O Globo’, no caso da gasolina, o preço médio por litro no país, de R$ 6,092, foi o maior, em termos reais, desde fevereiro de 2003.