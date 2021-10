Péssima recepção: Gkay é furtada logo após se mudar para o Rio de Janeiro

A influenciadora Gkay passou por um susto nesta quarta-feira (6). A humorista foi furtada logo após se mudar da cidade de São Paulo para a capital do Rio de Janeiro, ficando sem dinheiro e documentos.

“Um misto de felicidade e tristeza. Estou muito feliz, apesar de estar com essa cara. Me mudei de cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Só que assim que cheguei aqui fui furtada. Levaram a minha carteira com todos os meus documentos, cartões e dinheiro”, contou no Instagram.

Ela aproveitou a visibilidade para pedir ajuda aos seguidores: “Se alguém achar por aí e puder entrar em contato para me devolver, vou agradecer muito. Estou sem nada aqui e queria pegar pelo menos o meu documento e a minha carteira”. A humorista ainda disse que estava sem nenhum dinheiro físico. “Se eu quiser comer um pão no Rio de Janeiro eu não posso. Não tenho dois reais”, disse.

Segundo ela, o furto aconteceu ainda no aeroporto Santos Dumont. “Quando olhei para o bolso do meu moletom ele estava assim (revirado). Provavelmente alguém botou a mãozinha e roubou”, explicou.

Apesar do perrengue, a humorista disse que a situação não irá colocá-la para baixo. “Oh, gente, estou tão feliz aqui. Vim gravar pra Netflix, me botaram em um flatzinho aqui que é a coisa mais linda e acontece isso. Mas bola para frente. Agora vou viver minha vida carioca”, finalizou.