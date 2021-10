Pida Music Festival confirma primeiras atrações para shows em dezembro na Arena Fonte Nova

O Pida Music Festival confirmou as primeiras atrações do evento e garante agradar todos os gostos musicais, com grande variedade de estilos musicais. Agendado para os dias 3 ao 19, o festival conta com Sorriso Maroto, Calcinha preta, Limão com Mel, Alcione, Roupa Nova, Paralamas e Unha Pintada como algumas das atrações confirmadas até agora.

O Pida Music Festival é uma organização do Pida! e afirma que seguirá todos os protocolos sanitários e de segurança vigentes contra o novo coronavírus. Inclusive, os ingressos serão limitados e só receberá aqueles que já estão completamente imunizados contra a covid-19, com a comprovação no local, através do Aplicativo do ConectSUS.

Dentro do espaço da Arena Fonte Nova, o público terá como escolher uma das três diferentes áreas para curtir a festa: Arena, Lounge e Área Open Bar. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta (15). As informações sobre ingressos e venda estarão no site do Pida.

Durante a semana, serão divulgadas as demais atrações do evento no Instagram @pidamusicoficial.

Programação JÁ CONFIRMADA do Pida Music Festival

03/12 Calcinha Preta e Limão com Mel

10/12 Paralamas do Sucesso e Rádio Taxi

11/12 Unha Pintada, Kevi Jony e Devinho Novaes