Pix Copia e Cola e QR Code

Conforme definição oficial do Banco Central do Brasil, o Pix é o pagamento instantâneo brasileiro, sendo o meio de pagamento criado e gerido pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. Por isso, o BC define o Pix como uma ferramenta prática, rápida e segura.

Pix:o pagamento instantâneo brasileiro

Conforme informações do Banco Central do Brasil, para realizar um pagamento via Pix, você pode ler um QR Code com a câmera do seu smartphone, na opção de fazer um Pix no aplicativo da sua instituição financeira ou de pagamento.



Pix Copia e Cola

Além disso, é possível utilizar a opção “Pix Copia e Cola”, com ela você cola o código relacionado ao QR Code. Essa opção é viável para quando você estiver utilizando o seu celular e não puder fazer a leitura do QR code pela câmera. O BC informa que essa opção também pode ser usada no internet banking.

Ademais, é possível informar a chave Pix do recebedor, que pode ser CPF/CNPJ, e-mail ou telefone celular, ou uma chave aleatória, por meio da opção disponibilizada por sua instituição financeira ou de pagamento no aplicativo instalado no seu celular. Sendo assim, essa opção também pode ser usada no internet banking, reforça o BC. O Banco Central também ressalta que é possível utilizar o serviço de iniciação de transação de pagamento.

É possível digitar manualmente os dados da conta transacional do usuário recebedor

Embora não seja o padrão esperado, por sua pouca praticidade e demora, o BC informa que há alternativamente a opção de digitar manualmente os dados da conta transacional do usuário recebedor, como ocorre hoje para iniciar uma TED ou DOC. Essa opção pode ser usada quando o usuário recebedor não tiver chave Pix cadastrada, por exemplo, sendo assim, seriam casos muito pontuais.

Inovações exclusivas do Pix

Conforme informa o BC, as medidas para o Pix também se aplicam a outros meios de pagamento. Sendo que algumas dessas medidas se referem ao bloqueio cautelar e notificação de infração.

Bem como, a ampliação do uso de informações para fins de prevenção à fraude, mecanismos adicionais para proteção dos dados e ampliação da responsabilização das instituições participantes, informa o BC.

Características

O Banco Central destaca algumas características do Pix, confira quais são:

Rapidez;

Disponibilidade;

Facilidade;

Gratuidade;

Segurança;

Abertura;

Versatilidade e

Integração.

O Pix ainda passará por muitas melhorias, conforme informa o Banco Central, através da agenda evolutiva da ferramenta.