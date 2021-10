Plumas: aprenda como usá-las num look equilibrado

Com um toque nostálgico à época de ouro hollywoodiana, as plumas voltaram para causar no século XXI. Fortemente utilizada entre as décadas de 1920 e 1960, essa trend que até então aparecia timidamente em bolsas e sapatos, agora ganha contornos ousados e modernos nesta temporada, com as aplicações em roupas.

A especialista em moda e influenciadora Dani Guelfi analisa que a excentricidade das plumas chega em um momento de entusiasmo na moda. Foto: Reprodução | Instagram

— Em meio a cores e formatos mais divertidos, essa tendência vem trazer o toque de glamour para as produções do início da era pós-pandemia. Ao combinar sensualidade com atrevimento, as plumas complementam com charme e polêmica as produções, porém diferente do início do século passado, as plumas não são de pelo de animais, mas de materiais sintéticos — tranquiliza.

Seja como um detalhe nas mangas, nas tiras dos sapatos ou mesmo dando volume ao decote, é fato que os pelinhos artificiais vieram para ficar, pelo menos durante as próximas temporadas.

— Ao contrário do que se pensa, é possível montar composições clássicas e neutras com as plumas, tudo vai depender da cor, do caimento da peça e das combinações. Uma camiseta social branca e básica, por exemplo, ganha ares mais elegantes quando unidas a esse detalhe, transformando uma peça curinga em uma blusa glamourosa, mas sem deixar a elegância e a discrição de lado — analisa.

O animal print somado a cores neon e detalhes em pluma também forma uma opção fashionista para as mais ousadas.

— O resultado dessa combinação é um look mais criativo e divertido, ideal para quem quer causar, mas dentro das tendências — diz.

Para vestidos e blusas com plumas, a influenciadora chama a atenção para o fato de o material causar um aumento de volume na região onde está a aplicação.